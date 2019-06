’Fantastisch wat Frenkie zonder bal deed’

Of ze Frenkie de Jong na de Europese campagne van Ajax of zijn recordtransfer naar FC Barcelona nog niet kenden. Inmiddels overtuigt hij alle voetballiefhebbers van zijn onmiskenbare kwaliteiten.

De Portugese sportkranten waarschuwden hun nationale elftal alvast voor Oranje en De Jong voor de finale van de Nations League morgen en spraken van de ’naranja mecanica’ (oranje machine) van de 21e eeuw in navolging van het Nederlands elftal uit 1974 met De Jong in de rol van Johan Cruijff als spelbepaler.

Kritisch

„Zelf vond ik me aan de bal nogal slordig in de beginfase en was ik toch een beetje zoekende, maar later voelde ik me bijzonder comfortabel aan de bal en zonder bal, hoewel ik het liefst aan de bal ben.”

Bondscoach

Acht procent van de 68% balbezit van Nederland had De Jong de bal aan zijn voet. Bondscoach Ronald Koeman: „Die kwaliteit van Frenkie kennen we. Het lijkt gemakkelijk, zijn kalmte ook, maar dat is het op dit niveau niet. Ik vond het juist ook fantastisch om te zien wat hij zonder bal deed. Hoe hij defensief stond, ballen veroverde, goede tackles inzette en daarmee zijn ploegmaten hielp.”

Tot eenzelfde conclusie kwam de technische commissie van de UEFA onder voorzitterschap van voormalig Everton- en Manchester United-coach David Moyes. „Frenkie verdiende de uitverkiezing ’man of the match’ volledig en wie ben ik om Moyes tegen te spreken”, aldus Koeman, zelf voormalig baas bij Everton.