Timber niet verrast door aanvoerdersband: ’Ben leider van de groep’

„Ik heb bijna alle kwalificatiewedstrijden gespeeld en voel me een leider van de groep”, zei een trotse Timber. „Niet iedereen kan zo’n toernooi spelen.”

Knieblessure

Timber is weer fit nadat een knieblessure hem een groot deel van de tweede seizoenshelft aan de kant had gehouden. „Ik wist dat ik de laatste wedstrijden van Feyenoord nog kon spelen. Dat was belangrijk. Ik keek tijdens mijn blessure al uit naar het EK.”

Van de Belgen wil de speler van de landskampioen woensdag extra graag winnen, omdat het een buurland is. „Het is een derby. Verschillende jongens in onze ploeg spelen ook in de Belgische competitie. België heeft een sterk team, maar wij ook.”

De wedstrijd tegen de Belgen is woensdag om 18.00 uur in Tbilisi. Gastland Georgië en Portugal zijn de andere tegenstanders in de groepsfase.