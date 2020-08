PSV huurt doelman Mvogo van Red Bull Leipzig

Mvogo verlengt zijn contract in Leipzig, waardoor de mogelijkheid ontstond hem op huurbasis over te nemen van de club die tot de halve finales in de Champions League reikte. Mede omdat hij nog zo lang in competitie was, moest PSV geduld betrachten. De doelman wordt nu de eerste versterking voor trainer Roger Schmidt, die eerder zonder veel woorden al liet blijken een nieuwe doelman te willen verwelkomen.

Afspraak met Zoet

Waar Mvogo komt, lijkt reservedoelman Hidde Jurjus Eindhoven snel te verlaten. Hij staat voor een overgang naar Duitsland. Eerder vertrok Robbin Ruiter al naar Willem II. Het is de reden waarom PSV hoe dan ook zijn pijlen zou richten op de komst van een nieuwe doelman. Met Jeroen Zoet is tevens de afspraak gemaakt dat de club wil meewerken aan een vertrek, wanneer een mooie club zich voor hem meldt en zijn nog een jaar doorlopende contract wil afkopen. Een afspraak die de club in het verleden met meerdere spelers heeft gemaakt, vanwege hun verdiensten voor de club. Zou Zoet om die reden nog vertrekken, dan is de spoeling met alleen Lars Unnerstall ineens erg dun. PSV kiest hiermee net als vorig seizoen voor meerdere volwaardige keepers.

Mvogo is overigens een oude bekende van de net uit Leipzig vertrokken assistent-trainer Lars Kornetka. Van Schmidt is bekend dat hij het liefst een sterk meevoetballende keeper heeft, die ook nog ver uit zijn goal kan keepen met de ruimte die zijn ploegen achter de verdediging laten. Dat zal Mvogo in het laatste deel van de voorbereiding, wanneer PSV nog tegen Hertha BSC en VfL Bochum uitkomt, uiteraard eerst nog moeten bewijzen. Mvogo kwam in drie seizoenen bij Leipzig tot slechts vijf competitieduels. Afgelopen seizoen keepte hij drie keer in het Duitse bekertoernooi, een jaar eerder keepte hij tien duels voor de Duitsers in de Europa League.