Sevilla volgt Stengs en Boadu

De Spanjaarden hebben Hedwiges Maduro, trainer in opleiding en analist bij FOX Sports, benaderd over de twee aanvallers van AZ die onlangs tegen Estland hun debuut maakten voor het Nederlands elftal. „Dat ze kunnen voetballen en hoe ze voetballen, dat weten ze wel bij alle clubs en ook bij Sevilla”, aldus de oud-speler van de Andalusiërs tussen 2012-2014.

„Ze kijken ook naar andere dingen en willen weten wat voor jongens het zijn, welke persoonlijkheden ze hebben en of ik denk dat ze kunnen aarden in Spanje.” Maduro laat weten wel vaker te worden benaderd door voormalige clubs (Valencia en PAOK Saloniki) met dit soort vragen. „Lijkt me logisch ook, want het gaat niet alleen om de voetbalkwaliteiten, ze moeten met hun karakters ook passen in een spelersgroep en aan de buitenkant valt dat moeilijk te beoordelen.”