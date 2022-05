Van Bronckhorst hoopt in kraker met Leipzig op Ramsey

„Ik weet nog niet of ze kunnen meedoen. We hebben nog een dag om ze voor te bereiden. Natuurlijk doen ze hun best om erbij te zijn”, aldus de oud-trainer van Feyenoord.

De wedstrijd staat voor de spelers van de Schotse club in het teken van het overlijden van materiaalman Jimmy Bell. Volgens Van Bronckhorst rouwen de spelers om het verlies, maar is de focus op de wedstrijd.

Leipzig won de eerste wedstrijd in Duitsland vorige week met 1-0 door een doelpunt van oud-PSV- en NAC-speler Angeliño. Van Bronckhorst zegt dat de fans donderdag belangrijk worden in het steunen van de club. „We gaan een luidruchtige avond tegemoet. Dat hebben we nodig om van deze tegenstander te winnen.”

’Vergeet niet waar we vandaan komen’

Domenico Tedesco, trainer van RB Leipzig, vindt niet dat de druk in de halve finale van de Europa League donderdag bij zijn elftal ligt. De Duitsers verdedigen in Schotland een voorsprong van 1-0.

„Ik begrijp de discussies niet. We hebben niets te verliezen als je bedenkt waar we in december stonden”, aldus Tedesco. „Als we vanaf nu elke wedstrijd verliezen, is het alsnog een geweldig seizoen geweest.”

Leipzig verloor in de Bundesliga de laatste twee wedstrijden en heeft kwalificatie voor de Champions League daardoor niet meer in eigen hand. De winnaar van de Europa League plaatst zich voor de Champions League.

Vermoeidheid mag geen excuus zijn, zei middenvelder Konrad Laimer woensdag. „We zijn voetballers geworden voor dit soort wedstrijden. Niemand zal vermoeide benen hebben.”

RB Leipzig of Rangers neemt het 18 mei in de finale van de Europa League op tegen Eintracht Frankfurt of West Ham United.