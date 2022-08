Aanvaller mist later vanaf elf meter VIDEO Weergaloze treffer Watford-spits Sarr van eigen helft

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ismaïla Sarr heeft zojuist een weergaloze treffer gemaakt Ⓒ ANP/HH

WEST BROM - Ismaila Sarr, spits van Watford, heeft maandagavond een weergaloze treffer gemaakt, uit bij West Bromwich Albion in de Championship. De spits probeerde het in de 11e minuut van eigen helft en zag zijn poging pardoes over de verbouwereerde keeper vallen. De Senegalees miste overigens ook nog een strafschop later in de wedstrijd.