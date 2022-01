Botic van de Zandschulp goed van start in 2022

De 33-jarige Fransman is de nummer 71 van de mondiale ranglijst. Van de Zandschulp wist Mannarino in de eerste set een keer te breken en dat deed hij aan het begin van de tweede set nogmaals. Op eigen service kwam de Nederlander amper in de problemen.

Van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Mackenzie McDonald en Peter Gojowczyk uit Duitsland. Tallon Griekspoor doet ook mee aan het voorbereidingstoernooi op de Australian Open. De nummer 65 van de wereld treft in de eerste ronde de Duitser Dominik Köpfer. Zowel Van de Zandschulp als Griekspoor is geplaatst voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Astma houdt Kyrgios van de baan

De Australiër Nick Kyrgios meldde zich op het laatste moment af voor het toernooi in Melbourne. Kyrgios (26) voelt zich al een aantal dagen niet goed. „Ik heb diverse coronatests gehad, die allemaal negatief waren”, aldus de Australiër, die vanwege fysieke problemen is afgezakt naar de 93e plaats op de wereldranglijst.

Volgens de organisatie heeft Kyrgios zich vanwege astmatische klachten afgemeld. De Australiër zou in Melbourne zijn rentree maken na een knieblessure, die hem de laatste maanden van vorig jaar aan de kant hield. Kyrgios speelde eind september zijn laatste partij op de Laver Cup in Boston. Hij nam daarna een pauze om zijn knie rust te geven en zich voor te bereiden op de Australian Open.

Kyrgios, winnaar van zes ATP-titels, heeft een wildcard gekregen voor het toernooi van volgende week in Sydney. Dat is de laatste ’opwarmer’ voor het grandslamevenement in Melbourne.