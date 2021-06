Traditie geknapt: condooms dit keer pas uitgedeeld na de Olympische Spelen

Het Internationaal Olympisch Comite IOC herhaalde deze week opnieuw dat inwoners van het olympisch dorp de sociale afstand moeten bewaren om een uitbraak van het coronavirus te voorkomen. Intieme contacten met andere atleten zullen dus tijdens deze Spelen volledig uit den boze zijn. Wie zich niet aan de regels houdt, zal bestraft worden. Straffen inclusief boetes, diskwalificatie tot zelfs verwijdering van de Spelen behoren tot de mogelijkheden.

Wat dan met de 160.000 condooms die gratis zullen worden uitgedeeld, vroegen Japanse media zich af. Sinds de Spelen van Seoel in 1988 is het immers een traditie om gratis condooms ter beschikking te stellen van de atleten die na maanden van onthouding vaak op zoek gaan naar fysiek genot binnen de muren van het olympisch dorp. „Waarom iets uitdelen dat ze eigenlijk niet mogen gebruiken?”, vragen de Japanners zich af.

In een reactie laat de organisatie weten dat ze de condooms pas na de Spelen zullen meegeven aan de sporters als een soort aandenken. „De condooms zijn niet bedoeld om in het olympisch dorp te worden gebruikt. Het is de bedoeling dat ze als een souvenir mee naar huis worden genomen om de aandacht te vestigen op de strijd tegen HIV en aids.”

Ook al mogen ze in het land van de Rijzende Zon niet worden gebruikt, er is in Japan bijkomende heisa ontstaan over de condooms zelf. Vier Japanse producenten hebben speciaal voor de Spelen een ultradunne versie ontwikkeld die ’het plezier bevordert’. De organisatie heeft echter de verdeling van deze dunnere en meer plezier verschaffende versie verboden en wil alleen de ’dikkere’ versie aan de atleten uitdelen. Die zou voor minder prettige seks zorgen.