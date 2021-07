Vitesse kan direct lastige ploeg treffen

Met name de eerste twee clubs hebben een grote naam en faam. Anderlecht is de Belgische recordkampioen met 34 landstitels. De Brusselaars hebben enkele mindere seizoenen achter de rug en ontbraken de afgelopen twee jaar op het Europese podium na tussen 1964 en 2018 onafgebroken Europees voetbal te hebben gespeeld. Door een vierde plaats in het afgelopen seizoen is Anderlecht, dat onder leiding staat van voormalig Manchester City-vedette Vincent Kompany, terug aan het Europese front. Anderlecht, dat in de voorbereiding met 4-3 verloor van FC Utrecht en met 2-0 van Ajax en met 1-1 gelijkspeelde tegen AZ, heeft de Nederlanders Bart Verbruggen, Wesley Hoedt en Michel Vlap onder contract staan.

Ook Rosenborg is in eigen land recordkampioen met 26 landstitels, waarvan dertien op een rij tussen 1992 en 2004. Ook Rosenborg, dat tussen 2015 en 2018 weer vier keer op rij kampioen werd, is recent weggezakt en eindigde vorig jaar als vierde op 29 punten achterstand van de nieuwe Noorse topploeg FK Bodø/Glimt. Het lastige aan Rosenborg is dat de ploeg volop in competitie zit. In de Eliteserien staat de ploeg uit Trondheim na veertien wedstrijden weer vierde met een achterstand van acht punten op koploper Molde.

Ook Levadia Tallinn is volop in competitie. De club uit de hoofdstad Tallinn is na zeventien duels koploper in de Estse competitie. Levadia Tallinn is negenvoudig Ests landskampioen en schakelde in het seizoen 2006/2007 FC Twente uit in de tweede voorronde van de UEFA Cup.

Ook het IJslandse Hafnafjördur zit midden in de competitie. De achtvoudig IJslands kampioen staat na twaalf wedstrijden op een tegenvallende zesde plaats na vorig seizoen tweede te zijn geworden.

Het Ierse Dundalk FC, dat ook al over de helft van de competitie is, kent ook een tegenvallend seizoen. Na 20 wedstrijden staat de twaalfvoudig Iers kampioen (voor het laatst in 2019) zesde na de derde plaats van 2020. Dundalk speelde eerder Europees tegen PSV en Ajax.