Wie pakt na Ireen Wüst en Eva de Goede volgende Telesport-beurs?

Ze hebben allebei gebruik gemaakt van de Telesport-beurs, die De Telegraaf elk jaar ter beschikking stelt en ook nu weer klaar heeft liggen voor het komende jaar. Het gaat deze keer om een beurs voor de Master in Sport Management voor het seizoen 2023-2024 die we aanbieden.

Tot 1 juli 2023 kunnen (oud-)topsporters een studiebeurs (scholarship) aanvragen. De Telesport-beurs voor de Master in Coaching 2023-2024 hebben we reeds toegekend.

Hoe meld je je aan voor de Telesport Scholarship?

Je bent (voormalig) topsporter, woonachtig in Nederland.

Je hebt de ambitie om een leidinggevende rol te vervullen in de sportsector, of je bent al werkzaam in de sport en zou graag meer kennis en vaardigheden willen ontwikkelen.

Stuur voor 1 juli 2023 je CV en motivatiebrief (maximaal 350 woorden) voor de Master in Sport Management aan het Johan Cruyff Institute Amsterdam – naar telesportmaster@cruyffinstitute.org.

Ook niet-topsporters welkom

Ben je geen (oud-)topsporter maar wil je ook een Master in Sport Management (tien maanden programma) halen aan het Johan Cruyff Institute, dan kun je ook in aanmerking komen voor deelname en maak je een goede kans om met topsporters in hetzelfde cursusjaar terecht te komen.

Johan Cruijff wilde sporters meer kansen bieden via duale loopbanen. Hij beschouwde sporters het meest geschikt om sportorganisaties te leiden, omdat ze de specifieke kenmerken van sport het best begrijpen en zo de sportwaarden het best vertegenwoordigen. Dit gedachtegoed is de missie van het Johan Cruyff Institute, om de volgende generatie leiders in de sport op te leiden.

Legacy van Cruijff

Marcel van der Kraan, chef-sport van De Telegraaf vertelt: „Telesport - de sportrubriek van De Telegraaf - geeft volop aandacht aan toptalenten en topsporters. Het Johan Cruyff Institute geeft sporters en getalenteerde coaches studiekansen en de mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen.”

„Telesport is trots op alle sporters die besloten te gaan studeren met een studiebeurs van Telesport. Ze zijn allemaal succesvol afgestudeerd en goed voorbereid voor hun sportcarrière in de sportsector. Johan Cruijff zou het zo hebben gewild. Het is een geweldige manier voor Telesport om bij te dragen aan zijn legacy, door elk jaar twee studiebeurzen aan te bieden.”

Een hele keur aan topsporters heeft de kans al gegrepen. Eva de Goede en Ireen Wüst zijn de meest recente studenten, vorig jaar studeerde wielrenster Anna van der Breggen nog af en in totaal zijn in de afgelopen veertien jaar al zo’n dertig topsporters een Master kunnen volgen met de hulp van een Telesport-beurs.