Salah tekent nieuw contract en blijft langer bij Liverpool

„Het kostte wat tijd om tot een nieuwe overeenkomst te komen, maar nu is alles geregeld”, aldus Salah. „We hoeven ons nu alleen nog maar te concentreren op wat de toekomst biedt.”

Salah speelt al vijf jaar bij Liverpool, dat hem in 2017 overnam van AS Roma. Met de club won hij onder meer de Champions League (2019) en Engelse landstitel (2020). Sadio Mané, jarenlang in de voorhoede een ploeggenoot van Salah bij Liverpool, maakte eerder deze transferperiode de overstap naar Bayern München.