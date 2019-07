Voormalig ploegleider Armstrong: ’Epo kon je zo bij de apotheek krijgen en zelf injecteren’

Johan Bruyneel Ⓒ Raymond Kerckhoffs

Zeven jaar lang was de Tour de France dé speeltuin van Lance Armstrong. De architect achter zijn zeven Tour-zeges was ploegleider Johan Bruyneel. Na de val van de Amerikaan door het Usada-rapport, waarin een jarenlang structureel dopingnetwerk in de ploeg werd blootgelegd, werd ook Bruyneel afgeschilderd als een van de grootste duivels van de wielersport. Bijna zeven jaar lang zweeg hij over het rapport dat de hele sportwereld op zijn kop zette. Nu hij levenslang geschorst is, wil hij wel praten over de roemruchte jaren. Aan deze krant geeft hij voor het eerst tekst en uitleg over zijn rol.