Trainer Sporting ziet zwakte bij PSV

Sporting Lissabon stuurde aan het begin van de maand september zijn Nederlandse coach Marcel Keizer de laan uit. Leonel Pontes werd aangesteld als zijn opvolger en de coach kijkt uit naar het treffen met de Eindhovenaren. „Als we naar de vier teams in onze poule kijken (PSV, Sporting, LASK Linz, Rosenberg, red.), dan is PSV de gedoodverfde favoriet om de groep als winnaar door te komen”, vertelt Pontes tijdens de persconferentie. „Maar wij ook”, aldus Pontes, die denkt dat Sporting ook als groepswinnaar kan eindigen.

Bekijk ook: Marcel Keizer alweer weg bij Sporting Portugal

Pontes wil met Sporting zover mogelijk komen in de Europa League. In de ogen van de oefenmeester is dat belangrijk voor de dynamiek in zijn elftal. Voordat het zover is, ziet Pontes nog wel een aantal verbeterpunten waar zijn elftal aan moet werken. „We gaan alles geven en een Sporting-waardige prestatie neerzetten om de drie punten mee naar huis te nemen.”

Om 18.55 uur zal in het Philips Stadion afgetrapt worden en dan „telt het budget of het verleden niet meer mee”, stelt Pontes, die daarmee refereert aan de huidige vorm van PSV.

De formatie van Mark van Bommel boekte afgelopen speelronde een klinkende zege op Vitesse (5-0) en staat met Ajax gedeeld bovenaan in de Eredivisie. PSV heeft in de landelijke competitie nog niet verloren. „Maar we hebben vaker teams zien verliezen die in goede vorm verkeren”, gaat Pontes verder, die met Sporting in een niet al te beste fase zit. „Het hangt af hoe alles tijdens de wedstrijd verloopt. We weten dat we in PSV een collectief sterk team treffen met groot aanvallend vermogen, maar in defensief opzicht laten ze soms enkele steekjes vallen. Het is kenmerkend voor het Nederlands voetbal.”