Frank de Boer na overwinning Nederlands elftal: ’Dát hebben we verzuimd’

De bondscoach vervolgt tegenover de NOS: „Je moet jezelf belonen. We bleven van links naar rechts en van rechts naar links aanvallen. Je weet dat in de WK-kwalificatie het doelsaldo een extra punt oplevert. En dat hebben we verzuimd. Maar de manier waarop stemt mij tevreden.”

Dat het maar 2-0 bleef, kan De Boer nauwelijks geloven. „Twee keer de lat, dan weer met een hak ervoor... je denkt ’het zal toch niet?!’” Want Letland kwam er bij spaarzame aanvallen gevaarlijk uit. „Ja en hij hoeft maar één keer verkeerd te vallen.”

Balende Depay en Wijnaldum

Zowel aanvaller Memphis Depay als aanvoerder Georginio Wijnaldum werd vlak voor tijd gewisseld en beiden leken daar niet al te blij mee. „Betreffende Memphis: het was vooral frustratie dat hij niet scoorde, daar zat hij meer mee”, aldus De Boer. „En Gini heeft zoveel gespeeld de afgelopen tijd. We zijn met 24 man nu en ik wil de andere spelers ook het gevoel geven dat ze erbij horen. Want ik vond Gini overigens fantastisch spelen.”

Maar over het veldspel was de bondscoach tevreden in ieder geval. „We hielden het tempo continu ongekend hoog. Dat moet je ook doen tegen deze tegenstanders, tot het moment dat ze op een gegeven moment gaan omvallen.”

Aanvoerder Wijnaldum: voorin moeten we ’gieriger’ zijn

Wijnaldum gaf na de modale thuiszege in de WK-kwalificatie tegen Letland (2-0) toe dat het duel veel energie had gekost. „Zij stonden heel compact”, analyseerde de middenvelder van Liverpool bij de NOS. „Ik wil niet zeggen dat het vinden van de ruimtes moeilijk was, want dat ging eigenlijk wel makkelijk. Maar ik weet niet hoeveel ballen zij van de lijn hebben gehaald. Misschien moeten we daarin wel wat ’gieriger’ zijn. Om toch die goal te maken. Al met al was het goed dat we zoveel kansen hebben gecreëerd.”

Wijnaldum bekende ook dat hij zijn wissel in de 79e minuut niet echt kon waarderen. „Ik was heel teleurgesteld, omdat ik graag wilde blijven staan. Ik had het gevoel dat ik nog wel tot scoren kon komen, omdat zij meer ruimte gingen weggeven achterin. Maar we moeten het zeker niet groter maken dan het is. Ik heb al gesproken met de bondscoach. Het is niks ergs. De spelers op de bank horen er ook bij natuurlijk. Dit was een goed moment om in te vallen. Goed ook voor het groepsproces.”

Wijnaldum had genoten van de 5000 toeschouwers in de ArenA in het kader van de Fieldlab-experimenten. „Het was geweldig. De laatste keer dat ik voor publiek speelde was in december met Liverpool. Toen waren het er maar 2000. Laten we hopen dat dit een begin is naar fans terug in het stadion.”

Luuk de Jong: soms heb je van die dagen dat de bal er niet in wil

Luuk de Jong zag het Nederlands elftal heel veel goed doen tijdens het gewonnen thuisduel met Letland (2-0) in de WK-kwalificatie. „We combineerden goed en zetten meteen weer druk als zij de bal hadden. Maar we hadden inderdaad vaker moeten scoren.”

De Jong mocht tegen Letland beginnen, na zijn goede invalbeurt van woensdag tegen Turkije. „Zeker tegen tegenstanders waar we tegen domineren, kunnen we hem daar goed gebruiken”,, zei bondscoach Frank de Boer. „Tegen heel sterke ploegen hebben we misschien meer aan Memphis als spits.”

„Soms heb je van die dagen dat de bal er maar niet in wil”, zei De Jong. „Maar we hebben in mijn ogen wel goed gespeeld. Ik heb mooie combinaties gezien en als we de bal even kwijt waren dat hadden we hem snel weer terug. Ik denk dat we dinsdag tegen Gibraltar een vergelijkbare wedstrijd hebben. Hopelijk gaat de bal er dan wel in.”

„Ik ben een andere spits dan Depay”, zei De Jong. „Maar als ik speel, dan krijgen jongens om mij heen meer ruimte. Ik maak me ondergeschikt door hard te werken. Jammer genoeg is het bij twee doelpunten gebleven. Wat dat betreft was er veel meer mogelijk geweest.”

Bondscoach Letland kan heel goed leven met nederlaag tegen Oranje

Bondscoach Dainis Kazakevics van Letland kon leven met de nederlaag van zijn ploeg tegen het Nederlands elftal (2-0) in het kwalificatietoernooi voor het WK in Qatar. „Ik kan mijn jongens alleen maar een compliment maken”, zei hij. „Ze hebben mijn opdrachten erg goed uitgevoerd.”

„Zoals verwacht hadden we weinig de bal”, zei Kazakevics in de perskamer van de Johan Cruijff ArenA. „Met dat scenario hadden we rekening gehouden. Het was belangrijk om georganiseerd te verdedigen en dat hebben we gedaan. We hebben het niveau dat we nastreven zeker gehaald.”

Tot tevredenheid van Kazakevics wist het Nederlands elftal slechts tweemaal te scoren uit 35 doelpogingen. „Als ik dan toch een puntje van kritiek mag hebben, dan is dat over de manier waarop wij met onze kansen omgingen. Ik heb drie of vier goede counters van ons gezien. In de slotfase raakten we nog de paal. We hadden eigenlijk wel een keer moeten scoren.”