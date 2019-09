Sport kort: Geen maat op Vos in Frankrijk

In de rubriek Sport Kort heeft Telesport aandacht voor de meest uiteenlopende gebeurtenissen in de sportwereld: van voetbal tot darts, van tennis tot golf, van atletiek tot wielrennen en alles daar tussenin. Dagelijks verzamelen we in Sport Kort het korte nieuws van alle kanten. Bekijk hieronder het overzicht van zondag 15 september.

Wielrennen: Geen maat op Vos

21.30 uur: Er staat geen maat op Marianne Vos in de Ronde van de Ardèche. De 32-jarige Brabantse won de derde etappe, van Avignon naar Apt over 131 kilometer. Vos was eveneens in de twee voorgaande ritten de beste.

De wielrenster van CCC-Liv was onderdeel van een kopgroep van vijf. „Marianne reed de hele dag attent van voren. Op de laatste beklimming van tweede categorie, met de top op 12 kilometer van de finish, heeft ze enkele keren geprobeerd weg te rijden. Ze kwam daar niet los van de concurrentie. Aan de streep was ze echter toch weer de snelste”, zei ploegleider Jeroen Blijlevens.

Golf: Van Dam helpt Europa aan Solheim Cup

18.52 uur: Anne van Dam heeft met het Europese golfteam de Solheim Cup heroverd. Op de laatste dag van de driedaagse in Glenaegles werd titelhouder Verenigde Staten onttroond: 14,5 tegen 13,5.

De teams begonnen met een gelijke stand (8-8) aan de slotdag. Dat betekende dat Europa zondag in de twaalf resterende matchplay-partijen 6,5 punten moest halen om de titel te pakken. De Amerikaanse ploeg had voldoende aan 6 punten om de Solheim Cup te prolongeren. Europa zegevierde in een enerverende finale, mede dankzij de Noorse Suzann Pettersen, die bij een stand van 13,5 tegen 13,5 de beslissende putt maakte.

Van Dam deed voor de eerste keer mee aan het prestigieuze landentoernooi, de vrouwelijke variant van de Ryder Cup. Ze startte vrijdag aan de zijde van Pettersen sterk met winst in de fourballs (speelsters slaan ieder met eigen bal). Een dag later incasseerde de 23-jarige Arnhemse echter zowel een nederlaag in de foursomes (speelsters slaan om en om dezelfde bal) als in de fourballs. Ook in de singles verloor Van Dam, die niettemin met haar ploeg de zesde titel kon gaan vieren.

Golf: Besseling trots: ’Dit is fantastisch’

18.28 uur: Wil Besseling wilde na zijn fraaie zevende plaats bij het KLM Open nog niet aan de nabije toekomst denken. „Ik wel hier eerst even van genieten”, zei de 33-jarige golfer bij Ziggo Sport. „Dit is het beste dat ik ooit heb gedaan op de golfbaan. Een onwijze stap in mijn carrière, ook in financieel opzicht, al weet ik nog niet precies wat ik hier heb verdiend. Maar het is een fantastisch resultaat en een bevestiging dat ik goed bezig ben. Het stemt me trots.”

Arantxa Rus Ⓒ Ronald Hoogendoorn

Tennis: Rus gaat maar door met toernooien winnen

18.21 uur: Arantxa Rus heeft haar zevende ITF-titel van het seizoen veroverd. De nummer 2 van Nederland was de beste in het Italiaanse Santa Margherita di Pula, waar ze in de finale de in eigen land spelende Elisabetta Cocciaretto versloeg: 6-3 6-7 (5) 6-4. Voor de 28-jarige Rus was het al haar derde eindzege van het jaar op het gravel in Santa Margherita di Pula, waar het hele jaar door toernooien worden gespeeld.

Michel Vlap (m) in de ’sandwich’ bij Kevin Mirallas (l) en Dino Arslanagic. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Anderlecht verliest opnieuw

16.57 uur: Anderlecht heeft de eerste competitiezege van het seizoen, net voor de interlandperiode op Standard Luik, geen vervolg kunnen geven. Antwerp was in Brussel met 2-1 te sterk voor de ploeg van de Nederlanders Philippe Sandler en Michel Vlap. Speler-trainer Vincent Kompany ontbrak nog bij de thuisploeg, die uit zeven duels slechts vijf punten haalde.

Lior Refaelov bracht de ploeg uit Antwerpen in de 49e minuut op voorsprong, waarna Nacer Chadli in de 64e minuut op aangeven van Sandler gelijkmaakte. De kort ervoor ingevallen Japanner Koji Miyoshi besliste het duel in de 87e minuut met de 1-2. Anderlecht speelde toen al ruim tien minuten met tien man nadat Albert-Mboyo Sambi Lokonga met twee keer geel naar de kant was gegaan. Antwerp staat in de subtop met 12 punten uit zes duels.

Basketbal: Spanje voor tweede keer wereldkampioen

16.33 uur: Spanje heeft zondag in Peking voor de tweede keer de wereldtitel basketbal veroverd.

Dat deed de ploeg door in de finale Argentinië met overmacht te verslaan. Met topspelers Marc Gasol en Ricky Rubio in een hoofdrol werd het 95-75. De vorige keer dat de Spanjaarden het WK winnend afsloten was in 2006 in Japan. Daarna was het team van de Verenigde Staten twee keer de beste. Die ploeg vloog er in de kwartfinales uit en werd slechts zevende, het slechtste resultaat ooit voor de Amerikanen.

Halverwege leidde Spanje met 43-31 om in het derde kwart meteen weg te lopen bij de Argentijnen: 55-33. In het laatste kwart werd de marge even 12 punten (78-66) maar spannend werd het niet meer. Beide ploegen kenden elkaar goed; liefst acht Argentijnen spelen in de Spaanse competitie. Frankrijk eindigde ten koste van Australië als derde.

Tennis: Pliskova wint toernooi in China

16.20 uur: Karolina Pliskova heeft zondag de veertiende tennistitel aan haar erelijst toegevoegd. De 27-jarige Tsjechische zegevierde in Zhengzhou in China, het toernooi waar de Nederlandse Kiki Bertens deze week ook aan meedeed.

De als eerste geplaatste Pliskova rekende in de finale af met de Kroatische Petra Martic, die als nummer zeven was ingeschaald. Na ruim vijf kwartier spelen had Pliskova de zege binnen: 6-3, 6-2. Pliskova was dit jaar ook al de beste in Brisbane, Rome en Eastbourne.

Bertens verloor in China in de tweede ronde van de Australische Ajla Tomljanovic.

MotoGP: Márquez verstevigt koppositie om wereldtitel

15.39 uur: Marc Márquez heeft zijn leidende positie in het klassement om de wereldtitel in de MotoGP verstevigd. De Spaanse motorcoureur schreef na een lang en enerverend gevecht met de Fransman Fabio Quartararo de Grote Prijs van San Marino op zijn naam. Het was de zevende seizoenszege van de Honda-rijder, die aast op zijn zesde wereldtitel in de koningsklasse.

Quartararo, derde in de kwalificatie, reed tijdens de Grand Prix lange tijd op kop. Márquez wachtte op de tweede plek zijn kans af en plaatste in de voorlaatste ronde een geslaagde inhaalmanoeuvre. De Franse coureur kon op zijn Yamaha nog één keer terugkomen, maar moest in de slotronde toch weer voorrang verlenen aan de titelverdediger.

Achter Quartararo eindigde Maverick Viñales, die vanaf poleposition was vertrokken, op de derde plaats. De Italiaanse publiekslieveling Valentino Rossi kwam als vierde binnen

Hardlopen: Wereldrecord halve marathon

Geoffrey Kamworor heeft het wereldrecord op de halve marathon verbeterd. De 26-jarige Keniaanse atleet noteerde zondag in Kopenhagen een tijd van 58.01. Daarmee was Kamworor 17 seconden rapper dan zijn landgenoot Abraham Kiptum in Valencia vorig jaar.

Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff schudden elkaar de hand (archieffoto). Ⓒ TLG

MXGP: Coldenhoff blijft Herlings voor in China

11.38 uur Jeffrey Herlings heeft in de MXGP na de Grote Prijs van Turkije ook de Grote Prijs van China gewonnen. De Nederlandse motorcrosser eindigde in de eerste manche in Shanghai als tweede, achter zijn landgenoot Glenn Coldenhoff. In de tweede omloop waren de rollen omgedraaid en was Herlings de rapste. De onttroonde wereldkampioen was overall de beste.

Coldenhoff steeg dankzij zijn goede prestaties in het eindklassement naar de derde plaats, met 535 punten. Tim Gajser uit Slovenië (782 punten) was al zeker van de wereldtitel. De Zwitser Jeremy Seewer volgt op de tweede plaats met 580 punten.

Herlings maakte eind augustus na lang blessureleed zijn rentree. Hij reed dit jaar nauwelijks een race in het wereldkampioenschap. Met achtereenvolgende zeges in Turkije en China sluit hij het seizoen toch nog positief af.

BMX: Kimmann en Smulders succesvol

08.45 uur BMX’ers Niek Kimmann en Laura Smulders hebben zondag een wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Rock Hill gewonnen. Bij de mannen bleef Kimmann de Ecuadoraan Alfredo Campo voor. Dave van der Burg eindigde als derde.

Kimmann strandde zaterdag tijdens de eerste WB-wedstrijd in Rock Hill nog in de halve eindstrijd. Met de zege van zondag kan hem de eindzege in de wereldbeker niet meer ontgaan. Vorig jaar schreef Kimmann de wereldbeker ook al op zijn naam.

Smulders was bij de vrouwen net wat beter dan de Amerikaanse Alise Willoughby. Natalia Afremova uit Rusland werd derde. In de wereldbekerstand leidt Smulders, kort voor Willoughby. De laatste twee wereldbekerwedstrijden zijn over twee weken in Argentinië.

Volleybal: Nederland ook met 3-0 langs Kenia

08.32 De Nederlandse volleybalvrouwen hebben ook de tweede wedstrijd in de strijd om de World Cup gewonnen. In Hamamatsu zette het team van bondscoach Jamie Morrison Kenia met 3-0 aan de kant. De setstanden waren 25-12 25-19 25-17.

Oranje speelde in een andere basisformatie als een dag eerder, toen Argentinië ook met 3-0 werd geklopt. Yvon Beliën en Juliet Lohuis startten in het midden, Anne Buijs en Maret Balkestein-Grothues waren de passer/lopers en verder was er plaats voor diagonaal Lonneke Sloetjes, spelverdeelster Britt Bongaerts en libero Kirsten Knip.

Motorsport: MotoGP gaat uitbreiden naar 22 races

De kalender van de MotoGP wordt de komende jaren uitgebreid. Het seizoen van de motorcoureurs bestaat nu uit negentien grands prix, maar volgend jaar komt daar een race in Finland bij en in 2021 eentje in Indonesië. Dorna Sports, de organisator van de WK wegrace, heeft ingestemd met de plannen om tussen 2022 en 2026 maar liefst 22 races op de kalender te zetten.

Portugal wil graag op de MotoGP-kalender komen, met een race op het circuit van Portimão. Ook vanuit Zuid-Azië is de nodige interesse om de MotoGP te huisvesten. „De kalender is natuurlijk niet ongelimiteerd”, zei directeur Carmelo Ezpeleta van Dorna. „In 1992 hadden we dertien grands prix, nu zijn het er negentien en volgend jaar twintig. Dat is het maximale aantal dat we tot in 2020 hebben afgesproken.”

De Spaanse MotoGP-coureur Pol Espargaro op Silverstone. Ⓒ AFP