Sport kort: MotoGP gaat uitbreiden naar 22 races

MotoGP gaat uitbreiden naar 22 races

De kalender van de MotoGP wordt de komende jaren uitgebreid. Het seizoen van de motorcoureurs bestaat nu uit negentien grands prix, maar volgend jaar komt daar een race in Finland bij en in 2021 eentje in Indonesië. Dorna Sports, de organisator van de WK wegrace, heeft ingestemd met de plannen om tussen 2022 en 2026 maar liefst 22 races op de kalender te zetten.

Portugal wil graag op de MotoGP-kalender komen, met een race op het circuit van Portimão. Ook vanuit Zuid-Azië is de nodige interesse om de MotoGP te huisvesten. „De kalender is natuurlijk niet ongelimiteerd”, zei directeur Carmelo Ezpeleta van Dorna. „In 1992 hadden we dertien grands prix, nu zijn het er negentien en volgend jaar twintig. Dat is het maximale aantal dat we tot in 2020 hebben afgesproken.”

Golfster Van Dam kan Europa niet helpen

De Nederlandse golfster Anne van Dam heeft het Europese team zaterdag in de strijd om de Solheim Cup niet aan een winstpunt kunnen helpen. In de twee speldisciplines foursomes en fourballs incasseerde de Arnhemse met haar ploeggenote een nederlaag. Mede daardoor is de stand in het duel tussen het Europese en Amerikaanse team na twee dagen in evenwicht: 8-8.

Er staan op de beroemde Schotse golfbaan van Gleneagles nog twaalf matchplay-partijen op het programma. Verenigde Staten won de laatste twee edities van de vrouwelijke variant van de Ryder Cup.