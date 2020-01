Pittige Utrechtse vuurdoop Zoet: ’Dit had ik me anders voorgesteld’

Jeroen Zoet krijgt drie tegentreffers om de oren bij zijn debuut voor FC Utrecht. Ⓒ ANP SPORT

ZWOLLE - Jeroen Zoet heeft geen al te gelukkige aftrap beleefd onder de lat bij FC Utrecht. De deze week van PSV gehuurde doelman kreeg drie goals om zijn oren bij zijn debuut in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Het was uiteindelijk een waar doelpuntenfestijn in Zwolle, waar beide clubs een punt uit het vuur sleepten (3-3). En dan mocht de goalie zich gelukkig prijzen dat Joris van Overeem in de blessuretijd nog een bal van de doellijn haalde.