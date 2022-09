Premium Het beste van De Telegraaf

‘Geloof in het proces, daarom heb ik het team nooit verlaten’ Combinatie Verstappen en Red Bull sterker dan ooit: ’Geduld heeft zich uitbetaald’

Door Erik van Haren

Christian Horner, Max Verstappen en Helmut Marko vieren feest. Ⓒ ANP/HH

MONZA - Achteraf is het altijd makkelijk praten. Een situatie vooraf goed inschatten is al heel wat moeilijker. Max Verstappen haalt dit seizoen zijn gelijk, nadat hij al voor de eerste race van dit seizoen zijn contract verlengde. De vraagtekens die een enkeling daar toen nog bijzette, zijn al lang en breed veranderd in dikke uitroeptekens.