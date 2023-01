Martin Ødegaard toont zich weer een ware tovenaar

Door onze telesportredactie

Martin Ødegaard. Ⓒ EPA

Lof voor het spel van Martin Ødegaard in de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. In Brighton zegevierde de koploper in de Premier League (4-2) mede dankzij een treffer van de Noor, een assist en een heerlijke beweging in het strafschopgebied die meer had verdiend.