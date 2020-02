Doorgaan Olympische Spelen steeds twijfelachtiger

Vorige week al werd besloten alle lopers die zich in China bevinden uit te sluiten van deelname nadat hen eerder al was verzocht hun komst uit te stellen naar 2021.

„We hadden al de nodige veiligheidsmaatregelen genomen, maar nu bevestigd is dat er in Tokio mensen besmet zijn met het coronavirus kunnen we het evenement niet laten doorgaan in de oorspronkelijke omvang”, meldden de organisatoren.

Aan de marathon zouden zo’n 38.000 hardlopers deelnemen. Het is het grootste loopevenement van Japan.

Met de ingreep lijkt ook het doorgaan van de Olympische Spelen ook steeds verder onder druk te komen staan. Inmiddels zijn in Japan zo’n 450 mensen besmet geraakt.

Mogelijk spreekt men binnenkort officieel van een epidemie. Om verdere verspreiding tegen te gaan zijn bijvoorbeeld ook de festiviteiten rondom de verjaardag van keizer Naruhito afgelast. De hofhouding meldt dat het keizerlijk paleis niet toegankelijk zal zijn voor het publiek. Ook gaat een openbare verschijning van de keizer niet door die ’s ochtends had moeten plaatsvinden.

De laatste keer dat vergelijkbare maatregelen werden getroffen was in 1996. Dat hield toen verband met een gijzelingssituatie in de ambtswoning van de Japanse ambassadeur in Peru.

Het zou de eerste keer dat dergelijke festiviteiten worden gehouden voor de verjaardag van Naruhito. De vorst besteeg vorig jaar de troon en viert op 23 februari zijn zestigste verjaardag. Die valt samen met de uitbraak van het nieuwe coronavirus, waar op het Japanse vasteland tientallen mensen mee besmet zijn.

De Japanse regering had mensen zondag opgeroepen bijeenkomsten te mijden die „niet urgent of noodzakelijk” zijn vanwege de uitbraak van het virus. Ouderen kregen het advies om drukke plaatsen te mijden.

Afgelopen weken stelde het organisatiecomité nog dat hij zich geen zorgen maakte over het coronavirus. Er is zelfs geen Plan B, zo werd gezegd toen er vragen kwamen over mogelijke aanpassingen van het programma.