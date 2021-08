Fraai eerbetoon aan Gerd Müller bij Duitse Supercup

Müller maakte 566 doelpunten in 607 wedstrijden voor Bayern München. De aanvaller was ook zeer succesvol voor de nationale ploeg van Duitsland. In 62 interlands trof hij maar liefst 68 keer doel. Müller werd in 1974 wereldkampioen met het toenmalige West-Duitsland. Hij maakte in de finale tegen het Nederlands elftal het winnende doelpunt (2-1).

Na het eerbetoon aan Müller begonnen beide ploegen in het Signal Iduna Park in Dortmund aanvallend aan de wedstrijd waarbij Bayern met 3-1 aan het langste eind trok mede dankzij twee doelpunten van goalgetter Robert Lewandowski. Aanwinst Donyell Malen kon als invaller bij Dortmund een nederlaag niet meer voorkomen.

Vlak voor rust opende Lewandowski de score. Met een harde kopbal op aangeven van Serge Gnabry liet de Poolse spits doelman Gregor Kobel kansloos.

Al snel in de tweede helft werd het zelfs 2-0 voor de bezoekers uit München. Müller scoorde uit een snelle tegenaanval. Borussia-coach Marco Rose bracht Malen in het veld voor Youssoufa Moukoko, maar het was Reus die het met een goed geplaatst schot in de 64e minuut weer spannend maakte: 2-1. Lewandowski bracht tien minuten later de marge echter weer terug naar twee. Na knullig balverlies van Dortmund-verdediger Manuel Akanji kreeg hij de bal van de net ingevallen Corentin Tolisso en tikte binnen.

Ⓒ HH/ANP

De zege is een opsteker voor Bayern-coach Nagelsmann. Na een wisselvallige oefencampagne verspeelde Bayern in de eerste competitiewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach meteen punten (1-1).