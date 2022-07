Pole voor Verstappen op oranjegekleurde Red Bull Ring

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis dit seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Verstappen startte de sprintrace vooraan, met achter zich de Ferrari’s van Leclerc en Sainz op respectievelijk P2 en P3. De gehele top-10 van de startgrid startte op medium banden, terwijl verder achterin hier en daar ook werd gekozen voor de soft. De formation lap begon met een gele vlag, omdat Fernando Alonso niet van zijn plek kwam en de pitstraat weer in moest voor de race goed en wel begonnen was.

Rommelige start

Daar bleef het niet bij qua technische problemen, want ook de Alfa Romeo van Zhou werkte niet mee. De coureur meldde dat zijn motor afsloeg, en hoewel hij hem wel weer aan de praat kreeg werd de start uitgesteld en kregen de coureurs een extra formation lap. Dat gaf de mechaniekers van Alonso overigens wel de gelegenheid om de Spanjaard ternauwernood alsnog de baan op te krijgen, wat uiteindelijk net niet lukte. De raceleiding besloot na de rommelige aanloop om de sprintrace in te korten van 24 naar 23 rondjes.

Sainz en Leclerc hadden het na de start direct met elkaar aan de stok Ⓒ ANP/HH

Toen de race dan toch kon beginnen, was Verstappen goed weg. Datzelfde gold voor Sainz, die Leclerc kort wist te verschalken. De Monegask liet zich de kaas echter niet van het brood eten door zijn teamgenoot en pakte P2 snel weer terug. De lachende derde van dat gekibbel tussen de Ferrari’s was evenwel Verstappen, die zijn voorsprong daardoor al snel zag groeien.

Verstappen comfortabel

Halverwege de race had Leclerc de tweede plek inmiddels stevig in handen, en begon hij voorzichtig wat in te lopen op zijn Nederlandse concurrent. Verstappen kon de rondjes echter voorzichtig af gaan strepen, en constateerde dat het gat rond de 2,5 seconde bleef schommelen.

Perez, de ploeggenoot van Verstappen die na een behoorlijke kwalificatie met een straf werd teruggezet naar P13, klom ondertussen rap op naar P5 en halverwege de race was hij met George Russell in gevecht over het overnemen van de vierde positie. Dat lukte niet, meer desalniettemin zal Red Bull tevreden zijn met P5 gezien de niet optimale startpositie van de Mexicaan.

Een zee van oranje op de Red Bull Ring Ⓒ ANP/HH

Een prachtig gevecht vond er richting de finish ook nog plaats tussen Mick Schumacher en Lewis Hamilton, in de strijd om P8. Hamilton probeerde het op allerlei manieren, maar Schumacher hield lang de deur dicht. In de voorlaatste ronde glipte Hamilton er echter toch nog langs.