Fernando Alonso over geruchten Lewis Hamilton: ‘Dan moet hij nu ook blijven’

,,Hij (Lewis, red.) heeft altijd gezegd dat hij wint én verliest, samen met het team. Dus ook als hij niet wint, zal hij moeten blijven”, aldus Alonso, met een brede glimlach op zijn gezicht.

Hamilton werd afgelopen week in de Daily Mail in verband gebracht met een move naar Ferrari. Het contract van de zevenvoudig wereldkampioen loopt na dit seizoen af. Ook in het verleden is hij overigens vaker gelinkt aan een vertrek naar de Scuderia, maar dat is er nooit van gekomen.

,,Als er onderhandelingen zijn over een contract, zullen er altijd speculaties zijn”, reageert Hamilton. ,,Misschien was iemand verveeld na het afgelasten van de race in Imola en wilde hij iets schrijven, haha. Mijn team werkt achter de schermen met teambaas Toto Wolff hard aan een nieuw contract. Dat is bijna klaar. Vroeger deed ik het allemaal zelf en dat veroorzaakte de nodige stress. Nu kan ik mij volledig focussen op mijn job als coureur.”