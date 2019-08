Van Bommel over bankzitter Lozano: ’Ik had hem niet nodig’

PSV is het nieuwe seizoen in de Eredivisie niet goed begonnen. Het kwam al na acht minuten op achterstand door een treffer van Twente-spits Keito Nakamura. „Dat was onnodig”, zei Van Bommel geïrriteerd voor de camera van FOX Sports. „Natuurlijk baal ik daar van. We hadden tijd nodig om van die tegentreffer te herstellen.”

De oefenmeester zag zijn ploeg in het tweede bedrijf een stuk beter voetballen. „Goede combinaties en snel veldspel”, gaat Van Bommel verder. „FC Twente kon het niet meer belopen, dat deden we goed. We hebben ook best vaak op doel geschoten. FC Twente niet. Je maakt dan de 1-1 en in die beslissende fase moet je ook de 1-2 maken, maar dat hebben we nagelaten.”

PSV had in de slotfase goals nodig. Van Bommel bracht na een uur Cody Gakpo en Mohammed Ihattaren in het veld. In de slotfase kreeg verdediger Olivier Boscagli ook de kans om een doelpunt te forceren. Hirving Lozano bleef de hele wedstrijd op de bank zitten. „Ik heb voor anderen gekozen, omdat ik denk dat ik met die spelers de grootste kans maak om te winnen”, zegt Van Bommel over de situatie rondom de Mexicaanse aanvaller.

„Ik zeg niet dat hij (Lozano, red.) niet goed was, maar wel dat ik de anderen liever in het veld had staan dan Lozano”, aldus Van Bommel, die aangeeft dat een in de lucht hangende transfer geen rol speelde in zijn besluit om Lozano niet op te stellen of in te laten vallen. Het speelde volgens Van Bommel ook geen rol dat de Mexicaan erg teleurgesteld reageerde toen hij tijdens het duel met Basel vroegtijdig naar de kant werd gehaald. „Ik had Chucky vandaag niet nodig”, sluit Van Bommel af.