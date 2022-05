Slot noemt twijfelgeval voor Marseille-return: ’Sowieso geen basisplaats’

Feyenoord won de eerste wedstrijd in Rotterdam met 3-2 en wil donderdag een finaleplaats veiligstellen. Ook verdediger Gernot Trauner zei dat de speelstijl niet wordt aangepast. „We spelen het hele seizoen al aanvallend en dat doen we succesvol. We zijn hier gekomen om de finale te halen, we willen offensief spelen en winnen.”

Trauner zegt dat Feyenoord soms wel terug zal zakken tot het eigen zestienmetergebied. „Er gaan momenten komen dat Marseille meer de controle heeft, dan moeten we meer verdedigen dan vorige week.” Slot sloot zich daar later bij aan. „Laag verdedigen hoort erbij, maar we gaan niet bewust met zijn allen voor de goal hangen.”

De sfeer in het Stade Vélodrome van Marseille is niet van invloed op het spel, denken Trauner en Slot. „We hebben vaker in stadions met fanatieke fans gespeeld. En onze fans zijn dat zelf ook. Dat verandert ons spel niet”, aldus de trainer.

Aanvoerder Jens Toornstra is met de selectie van Feyenoord meegereisd naar Marseille, maar het is nog niet zeker dat hij gaat spelen. Volgens Slot moet uit de afsluitende training woensdagavond blijken of Toornstra kan invallen. Een basisplaats zit er sowieso niet in.