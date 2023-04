AC Milan is Napoli voor tweede keer in tien dagen tijd de baas

Na de loting voor de kwartfinales gold Napoli als de dikke favoriet vanwege dit tweeluik. In de Italiaanse competitie staat de club immers mijlenver voor op de Milanezen. Maar anderhalve week geleden was er ineens een verrassing van formaat, toen het dit seizoen zo dominante Napoli met 0-4 een pak op de broek kreeg in eigen huis van I Rossoneri.

Binnen de minuut had Napoli echter al de leiding kunnen pakken in San Siro. Een lage voorzet kwam voor de voeten van Khvicha Kvaratskhelia, maar waar doelman Mike Maignan al geslagen was, redde Fikayo Tomori op de doellijn. De thuisploeg kreeg daarna een grote kans na een fraaie rush van Rafael Leão, alleen de Portugees schoof de bal voorlangs. Toch werd het voor rust 1-0. Met een hard laag schot in de korte hoek klopte Ismaël Bennacer doelman Alex Meret.

In de tweede helft voerde Napoli de druk op, maar tot een gelijkmaker kwam het niet. Zeker omdat middenvelder Frank Anguissa binnen vijf minuten tijd twee keer geel kreeg. Toch waren er ook met tien man kansen voor de Napolitanen, maar Maignan reageerde in de slotfase knap op een schot van Giovanni Di Lorenzo, terwijl Mathias Olivera over kopte. Zodoende moet de koploper van de Serie A volgende week in eigen huis de achterstand zien om te buigen.