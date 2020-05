Willem II ontbindt contract van James McGarry

De nu 22-jarige Nieuw-Zeelander streek in de zomer van 2018 neer in Brabant, en tekende een verbintenis voor twee seizoenen met de optie op nog een jaar. Die wordt door de Tricolores niet gelicht. Sterker, McGarry heeft de club verzocht zijn contract te ontbinden en dat verzoek is door Willem II ingewilligd.

De linksback hoeft niet meer mee te trainen in de resterende oefensessies van dit seizoen. In bijna twee seizoenen kwam McGarry niet verder dan zes optredens in de Eredivisie. In geen enkel duel maakte de van Wellington Phoenix overgekomen linkspoot de negentig minuten vol.