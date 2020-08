Cricketer Kevin O’Brien slaat met superknal eigen autoruit aan diggelen

O’Brien, die in 2011 in Bangalore de snelste century (100 runs) ooit op een WK maakte, tegen Engeland nog wel, zal met enige spijt terugkijken op de daverende ’zes’ die hij sloeg op de Pembroke Cricket Club in Dublin.

Het Ierse krachtmens hamerde de bal niet alleen ver het veld uit, het projectiel doorboorde op het verderop gelegen parkeerterrein de achterruit van een auto. Het vehicle bleek van de 36-jarige batsman zelf te zijn…

Na afloop van het duel reed O’Brien regelrecht naar de dichtstbijzijnde garage, waar de ruit werd vervangen. Daar hoorde de allrounder van Leinster Lightning dat hij dankzij zijn score van 82 runs (in 37 ballen!), goed voor de zege op North-West Warriors, was uitgeroepen tot man of the match.