ISR: géén matchfixing bij omstreden ontknoping in zaalhockey

Het ISR heeft daarom geen straffen opgelegd aan de twee betrokken clubs, Bloemendaal en Laren. Beide clubs blijven zo actief in de hoofdklasse van het zaalhockey, terwijl Ring Pass Delft degradeert.

De club uit Delft had de Nederlandse hockeybond KNHB gevraagd onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de afloop van de degradatiestrijd, eind januari. De zaalhockeysters van Bloemendaal en Laren bleven in de laatste 1,5 minuut van hun onderlinge duel bij een stand van 4-3 stil op het veld staan, zonder de bal te beroeren. Beide ploegen hadden aan die stand genoeg om in de hoofdklasse te blijven. De speelsters van Ring Pass Delft zagen het vanaf de tribunes vol ongenoegen aan.

De KNHB liet het ISR de zaak behandelen. Volgens het juridisch instituut is de manier waarop de wedstrijd eindigde vermoedelijk „spontaan” ontstaan en zijn daar niet vooraf afspraken over gemaakt. Daarom is volgens het ISR geen sprake van matchfixing.