Trainer Bosz: Bayern is een topploeg, dat hebben we weer gezien

„Bayern München heeft een topploeg. Dat hebben we wel weer gezien”, zei hij. „We hebben terecht verloren. We kwamen niet in ons beste spel. Dat had te maken met Bayern München maar ook met ons zelf. We hebben te veel fouten gemaakt.”

Bekijk ook: Knap kunstje van Hansi Flick bij Bayern München

Bosz miste zijn geblesseerde sterspeler Kai Havertz. Ook Daley Sinkgraven was niet inzetbaar. Leverkusen staat nu vijfde met evenveel punten als nummer vier Borussia Mönchengladbach. De beste vier ploegen van de eindklassering van de Bundesliga mogen komend seizoen aan de Champions League deelnemen.