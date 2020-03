Borussia Dortmund traint maandag weer: ’Het wordt zeker niet saai’

Dat doen ze wel in kleine groepjes, van steeds twee spelers. „We gaan langzaam weer beginnen”, zei middenvelder Emre Can op Sport1. „We moeten toch fit blijven.”

Hoewel ook de Duitse competitie vanwege het coronavirus tot eind april stil ligt, zijn sommige clubs toch weer voorzichtig begonnen met trainen. Zo gingen de spelers van RB Leipzig en VfL Wolfsburg ook al naar de club om daar, in kleine groepen, wat oefeningen te doen.

Onzekerheid

„De onzekerheid is het grootste probleem”, zegt Can. „We weten niet eens wanneer we weer kunnen spelen. Het liefst morgen al, maar dat gaat niet. Het is fijn om in ieder geval weer wat op het veld te kunnen doen”, aldus de Duitse international, die maandag een duo vormt met Mahmoud Dahoud. „Het wordt dus in ieder geval niet saai.”

Met nog negen wedstrijden te gaan, staat Dortmund in de Bundesliga op de tweede plaats, vier punten achter titelverdediger Bayern München.