Groenen maakt toch nog kans op ’goud’

Het doelpunt van Groenen tegen Zweden is genomineerd als het mooiste doelpunt van het toernooi. De Nederlandse schoot in de verlenging van de halve finale de winnende goal tegen de touwen. Van een meter of 20 schoof Groenen de bal strak in de hoek.

Groenen is één van de tien kanshebbers om er met de ereprijs vandoor te gaan. De volgende vrouwen zijn tevens genomineerd voor hun treffer:

Lucy Bronze (Eng): Noorwegen - Engeland (0-3)

Cristiane (Bra): Australië - Brazilië (0-2)

Aurora Galli (Ita): Jamaica - Italië (0-4)

Yui Hasegawa (Jap): Nederland - Japan (1-1)

Amandine Henry (Fra): Frankrijk - Zuid-Korea (4-0)

Sofia Jakobsson (Zwe): Zweden - Engeland (0-2)

Alex Morgan (VS): Verenigde Staten - Thailand (8-0)

Ajara Nchout (Kam): Kameroen - Nieuw-Zeeland (2-1)

Asisat Oshoala (Nig): Nigeria - Zuid-Korea (2-0)

Stemmen kan nog steeds, dat kan door hier te klikken.