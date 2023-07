Premium Het beste van De Telegraaf

Aankoop Ruben van Bommel (18) maakt eerste goal van AZ Net als Bert van Marwijk scoort kleinzoon Ruben van Bommel voor AZ: ’Dit was ook opa’s tweede club’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Ruben van Bommel. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club AZ trad Ruben van Bommel zaterdag niet in de voetsporen van vader en ex-international Mark, maar wel in die van zijn grootvader. Want Bert van Marwijk maakte een kleine halve eeuw geleden zijn eerste treffer in Alkmaarse dienst. Opa en vader adviseerden Van Bommel jr. een overstap van MVV naar AZ.