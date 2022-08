Feyenoord-coach Slot dolblij met Hancko: ’Absolute versterking’

Hij vertelt het een uurtje na de afsluitende ochtendtraining, waar de speler nog niet bij was omdat die nog medisch gekeurd moet worden en al zijn papieren nog in orde moet maken. „Normaal spreek ik echt niet over spelers die nog niet van ons zijn. Maar het ziet er goed uit en in mijn hoofd ben ik al volop aan het nadenken hoe het team er nu moet gaan uitzien. Het prettige is dat ik wat heb om te kiezen, want we hebben heel veel kwaliteit binnengehaald.”

Met twaalf aankopen en een dertiende (Bullaude in Argentinië) op de rader meer dan een heel elftal erbij. Komt dit ook dicht bij je ideale plaatje van deze zomer?

Slot: „Ik ben ontzettend tevreden wat de club voor elkaar heeft gekregen. We hebben uitstekende versterkingen in huis gehaald. Kijk, als je het zelf voor het zeggen zou hebben, wil je na zo’n seizoen (met de finale van de Conference League als slot) gewoon je elftal bij elkaar houden en misschien twee spelers erbij halen nog. Maar zo werkt het niet om begrijpelijke redenen voor sommige spelers. Maar als ik dan zien hoeveel moeite er is gedaan om de selectie weer te versterken ben ik blij hoe dat is gelukt. Ja, soms duren dingen wat langer, maar voor de toekomst van Feyenoord is het echt goed wat er nu gebeurd is.”

De grootste transferzomer in de geschiedenis van de club.

„We zullen niet elk jaar zo’n transferswindow hebben. De grote winst van wat er nu gebeurt is dat we in de toekomst gewoon kunnen doorvoetballen als er een of twee spelers worden verkocht. Vorig jaar kwamen er meteen hiaten in het elftal als een speler wegging, hadden we gewoon niemand die op die positie kon spelen. We werkten toen ook veel met huurjongens. Nu zijn er meerdere spelers voor elke positie. Dat is een prettige gedachte.”

David Hancko Ⓒ ProShots

Als je meer dan een heel elftal haalt in korte tijd heb je nooit die spelers allemaal live kunnen bekijken, dus beslis je uiteindelijk deels op tv-beelden. Is dat geen risico?

„Ik heb het grootste deel van de spelers inderdaad voor de tv moeten zien, maar ik heb wel heel veel van ze gezien. Maar we hebben een grote scouting gekregen en de scouts hebben spelers wel bekeken. Je hebt sowieso altijd een wisselwerking. Daarnaast was een aantal spelers bij ons natuurlijk wel bekend. Jongens als Idrissi, Timber etc. hebben wij genoeg zien spelen. Maar er zijn ook spelers die minder bekend zijn.”

Was Hancko een speler die je al een paar jaar op je netvlies had staan?

„Hancko stond op het scoutinglijstje van de meeste clubs en die ik ook zeker kende. Een linker centrale verdediger met zijn leeftijd (24), die snel is, gewoon goed kan voetballen en ook nog veel goals maakt. Ja, die is voor heel veel clubs interessant. Ik heb best veel van hem gezien, maar nooit live.”

De verwachtingen zijn hoger geworden bij Feyenoord nu?

„De verwachtingen zijn bij deze club altijd hoog, het heeft ook geen zin om die te temperen. Alleen is het zo dat teams meestal succesvol worden als spelers wat langer bij elkaar zijn. Wij willen graag de uitzondering zijn dit seizoen. Maar elke wedstrijd wordt de komende tijd toch een meetmoment van dingen die ik in mijn hoofd heb en die we uitproberen op de training. Daar hebben we de voorbereiding niet voor kunnen gebruiken.”