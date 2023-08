Historisch goud voor Femke Bol op 400 meter horden tijdens WK atletiek

Bol reageerde na afloop tegenover de NOS dolgelukkig: „Het is ongelooflijk. Maar ik was de laatste 30 meter wel een beetje bang. Ik zei tegen mezelf: oké Fem, houd je vorm. Het maakt niet uit of er iemand aankomt. Doe je eigen ding. Ik kwam over de finish en toe dacht ik: het is gelukt. Toen zag ik ook nog een 51. Ik ben er nog niet helemaal bij, maar het is geweldig.”

Nederlandse wereldkampioenen op een WK atletiek zijn zeldzaam, want Bol is pas de nummer vier van een zeer select gezelschap. De WK atletiek worden pas sinds 1983 georganiseerd. Alleen Rens Blom (2005), Dafne Schippers, (2015 en 2017) en Sifan Hassan (2019) slaagden hier ooit in.

Bekijk hieronder haar winnende race

Eerste gouden medaille dit WK

Bol bezorgde de Nederlandse atletiekploeg de eerste gouden medaille op de WK in Boedapest. Eerder won Sifan Hassan brons op de 1500 meter en Anouk Vetter brons op de zevenkamp.

Vorig jaar behaalde de Amersfoortse zilver op de WK in Eugene (VS). Toen verloor ze in de finale van de Amerikaanse Sydney McLaughlin, die een wereldrecord van 50,68 liep. McLaughlin was nu afwezig.

Grote favoriet

De Amersfoortse ging van start als grote favoriet in de finale en maakte de verwachting meer dan waar. Met grote voorsprong op haar concurrenten kwam ze als eerste over de finish. De Amerikaanse Shamir Little rende op een seconde achterstand naar het zilver (52,80), de Jamaicaanse Rushell Clayton behaalde het brons (52,81).

Bol voerde in baan 6 haar race tot in de perfectie uit. Tot horden zeven ging ze in veertien passen tussen de horden, daarna stapte ze over op vijftien en bij het uitkomen van de bocht naar de finish lag ze al ruim eerste. Ze liep in de laatste meters alleen maar verder uit.

Kort angstmoment vlak voor start

Ze spoelde met haar wereldtitel ook de nare smaak weg van het drama op de openingsdag van de kampioenschappen. Bol leek in de finale van de 4x400 meer gemengde estafette op het goud af te stevenen, maar zakte door de verzuring door haar benen en ging languit. Het stokje vloog uit de handen van Bol, waardoor de race van de Nederlandse ploeg ongeldig werd verklaard.

Er was overigens een kort angstmomentje vlak voor de start. Bol liep bij het binnenhollen van het atletiekstadion tegen een official aan. Gelukkig kwam ze niet ten val.

Onverslaanbare Bol blijft maar medailles scoren

Bol heeft op pas 23-jarige leeftijd al een prijzenkast waar de medailles zich maar blijven opstapelen. Het goud dat ze op de WK atletiek in Boedapest behaalde op de 400 meter horden was al haar dertiende medaille op een internationaal titeltoernooi. Feitelijk is er nu nog één medaille die ontbreekt in de kast en dat is olympisch goud.

Bol proefde op 19-jarige leeftijd voor het eerst internationaal succes met een gouden plak op de 400 meter horden bij de EK voor junioren in 2019. Twee jaar later volgde de doorbraak bij de senioren met twee gouden plakken op de EK indoor in Polen (400 meter en 4x400 estafette). In datzelfde jaar bekroonde ze die doorbraak met olympisch brons op de 400 horden in Tokio.

Oogstjaar

Het jaar 2022 was een waar oogstjaar, met twee keer zilver op de WK indoor in Belgrado (400 en 4x400 estafette), drie keer goud op de EK outdoor in München (400, 400 horden en 4x400) en twee keer zilver op de WK outdoor (400 horden en 4x400 gemengde estafette).

Dit voorjaar ging ze met twee keer goud op herhaling op de EK indoor in Istanbul (400 en 4x400), maar haar wereldrecord op de 400 meter indoor (49,26) sprak het meest tot de verbeelding. Sindsdien is Bol een wereldster in de atletiek. Dat is ook te merken in Boedapest, waar Bol in levensgroot posterformaat pronkt op reclamezuilen her en der in de stad.

Al even indrukwekkend is haar zegereeks in de Diamond League, de wedstrijdenreeks waarin de mondiale top elkaar treft. Ze is al zeventien wedstrijden op rij ongeslagen op de 400 meter horden.