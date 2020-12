Valencia wil Edson Alvarez uit zijn kansloze situatie bij Ajax verlossen

Ajacied Edson Alvarez baalt van een gemiste kans tijdens de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht. Ⓒ ANP

Valencia hoopt Edson Alvarez (23) uit zijn kansloze situatie bij Ajax te verlossen. De Spaanse topclub, de huidige nummer 12, wil de Mexicaan het komende half jaar huren en daarna eventueel definitief overnemen. De clubs en Alvarez zijn met elkaar in gesprek over de verhuur met optie tot koop. Vorig seizoen speelde Alvarez in het uitduel in de strijd om de Champions League bij Valencia een prima wedstrijd.