Hamilton gaat op voor zesde wereldtitel in Formule 1

Hamilton begint zondag in Austin vanaf de vijfde startplek. Zijn Finse ploeggenoot Valtteri Bottas zette zaterdag de beste tijd neer in de kwalificatie. De Duitser Sebastian Vettel klokte in zijn Ferrari de tweede tijd, voor Max Verstappen.

Voor Verstappen wordt het zondag zijn honderdste race in de Formule 1. De 22-jarige Limburger wil na vorig weekeinde wat goedmaken. Verstappen eindigde als zesde in de Grote Prijs van Mexico na een weekeinde vol tegenslag. Wegens het negeren van de gele waarschuwingsvlaggen werd hem zijn poleposition afgenomen en in de race had hij twee aanrijdingen. Een touché met Bottas bezorgde Verstappen een lekke band, waardoor hij vanaf de laatste plaats aan een inhaalrace moest beginnen.

Bekijk hier de uitslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Amerika en de tussenstand in de strijd om de wereldtitel.

