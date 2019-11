Verstappen: ‘Veel competitiever dan vorig jaar’

Toch kon de Red Bull-coureur zijn derde plaats in de kwalificatie direct in perspectief zien. ,,Het zat heel erg dicht bij elkaar. Het is voor ons een heel goed resultaat, dat we op een circuit als dit zo sterk zijn. We zijn in de kwalificatie veel competitiever dan vorig jaar”, aldus Verstappen.

Dat belooft dus nog wat voor de race van zondag. ,,Normaal gesproken zijn we ook dan goed. Over het algemeen is het heel positief dat we zo dicht op pole zitten. Eigenlijk is het tot dusver een heel soepel weekeinde.”