Arno Kamminga knalt er weer een zwemrecord tegenaan

Dat is de zesde tijd ooit gezwommen in een 25-meterbad. Kamminga (25) onderstreepte zo opnieuw zijn vaak aangehaalde uitgangspunt dat hij in staat is onder alle omstandigheden te scoren. Veertien dagen terug nog kon hij tijdens de olympische kwalificatiewedstrijden in Rotterdam een streep zetten door de records op de 50 en 200 meter school (langebaan), die beide reeds in zijn bezit waren. „Lekker om weer te racen in het korte bad van 25 meter. De wedstrijd zelf was ontspannen en ik wist dat ik snel kon zijn na de 2.06 in Rotterdam”, zei hij.

Met elke verbetering nestelt hij zich steeds steviger tussen de wereldelite op zijn specialiteit, die wordt aangevoerd door de Brit Adam Peaty. De leeftijdgenoot van Kamminga zwom vorig maand in Boedapest een wereldrecord op de 100 meter school, zijn eerste op de kortebaan. Kamminga heeft respect voor de prestaties van de kanonskogel uit Uttoxeter, maar zei vorige week in Rotterdam al: „Hij heeft alle aandacht wel verdiend, want hij heeft op de schoolslag grenzen verlegd. Adam is alleen niet onaantastbaar, zoals sommige mensen hem denken. Als ik volgend jaar naar de Spelen in Tokio ga, doe ik dat niet voor zilver.”

’Niks bijzonders’

„Ik denk nog steeds: niks bijzonders. Dat kan ik ook, wat hij heeft laten zien. Ik zwom in oktober, in een tussendoorwedstrijd zonder uit te rusten, 56,3 op de 100 meter schoolslag. Dat was 0,3 seconde boven mijn Nederlands record dat ik vorig jaar zwom in oktober. Dat deed ik eigenlijk in m’n eentje, alle banen waren leeg. Er was niemand, dat is het moeilijkste dat er is.”

In zijn thuisbad lag Kamminga donderdag opnieuw als enige zwemmer tussen de lijnen. „Door de huidige coronaregels konden er helaas niet veel mensen meedoen. Gelukkig wij nog wel en ik heb alleen mijn baan nodig, ook al zwem ik helemaal alleen. Hard zwemmen wil ik altijd, ook als ik dat alleen moet doen.”

Grote stappen

Daar zit wat hem betreft een groot verschil met Peaty. Verwijzend naar diens recordrace op de 100 meter school (kortebaan) in Hongarije (55,49) legde hij uit: „Wat je bij Peaty vooral zag, was dat hij andere mensen om zich heen gebruikt. De tegenstanders pushen hem omhoog, en daar ben ik normaal gesproken ook een van de besten in. Ik ga de wereld rond om tegen wereldtoppers te racen, met als doel mezelf naar een hoger niveau te brengen. En daarom denk ik: Peaty, kom maar op.”

De afstand in tijd die er nog is tussen hem en Kamminga, valt prima te overbruggen. „Zo groot is dat gat niet in mijn beleving. Ik ben elke dag bezig met mijn sport, maar de mensen zien alleen de resultaten van mijn wedstrijden. Er zit veel meer achter en ik weet dat ik nog zulke grote stappen maak in de training. Het is slechts een kwestie van tijd dat ik weer nieuwe stappen zet in de opbouw naar Tokio”, klonk het vol vertrouwen.

Op de 4x50 vrije slag zwom een kwartet van de Amsterdamse club De Dolfijn een nieuwe Nederlandse toptijd. Jesse Puts (21,08), Ties Elzerman (21,91), Kenzo Simons (20,65) en Thom de Boer (20,79) sprintten naar 1.24,43.