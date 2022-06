Wie krijgen nieuwe Telesport studiebeurzen? ’Cruijff zou het zo hebben gewild’

Van der Breggen kreeg een beurs aangeboden door Telesport en maakte daar dankbaar gebruik van. Ze vond de Master in Coaching ‘geweldig’ om te doen en raadt deze andere (ex-)topsporters aan.

,,Vooraf had ik geen idee wat me te wachten stond, de Master bij het Johan Cruyff Institute is echter zo bepalend voor wie je bent als je na je carrière in een andere rol verder gaat in topsport. Prachtig om een jaar lang mee te maken’’, zegt Van der Breggen, die bij de graduation afgelopen vrijdag in

Wie krijgt nieuwe Telesportbeurs?

Nieuwe kandidaten voor twee Telesportbeurzen (scholarships) kunnen zich vanaf nu aanmelden. Eén voor de Master in Sport Management en één voor de Master in Coaching. Dat moet gebeuren vóór 5 juli 2022

Hoe meld je je aan voor een beurs?

Stuur vóór 5 juli 2021 je CV en motivatiebrief (maximaal 350 woorden) voor de Masteropleiding van je keuze – de Master in Sport Management of Master in Coaching aan het Johan Cruyff Institute Amsterdam – naar telesportmaster@cruyffinstitute.org.

NB: stuur je documenten in het Engels als je geïnteresseerd bent in de Master in Sport Management (dat is de taal die gebruikt wordt in het studieprogramma).

Vereisten:

- Je bent (voormalig) topsporter of coach, woonachtig in Nederland.

- Je hebt de ambitie om een leidinggevende of coachende rol te vervullen in de sportsector, of je bent al werkzaam in de sport en zou graag meer kennis en vaardigheden willen ontwikkelen.

‘Voorbereid op toekomst’

Marcel van der Kraan, chef sport bij De Telegraaf : ,,Telesport geeft volop aandacht aan toptalenten en topsporters. Het Johan Cruyff Institute geeft sporters én getalenteerde coaches studiekansen voor persoonlijke groei en biedt hen ook volop mogelijkheden om een duale carrière te ontwikkelen. Door de Telesport scholarships aan te bieden, zullen meer sporters en coaches goed voorbereid zijn op hun toekomst, om de belangen van de sport te kunnen dienen.”

Naast Anna van der Breggen hebben Nederlandse topsporters als Ireen van den Assem (hockey), Laurens ten Dam (wielrennen), Herre Zonderland, Céline van Gerner (turnen), Margot Boer, Wouter olde Heuvel (schaatsen), Inge Dekker, Femke Heemskerk (zwemmen) en Britt Eerland (tafeltennis) eerder een Telesport scholarship in het verleden, om te studeren aan het Johan Cruyff Institute Amsterdam.

Van der Kraan vervolgt: ,,We zijn trots op deze sporters. Ze zijn allemaal succesvol afgestudeerd en goed voorbereid voor hun sportcarrière. Johan Cruijff zou het zo hebben gewild. Het is een geweldige manier voor Telesport om bij te dragen aan zijn legacy, door elk jaar twee studiebeurzen aan te bieden.”