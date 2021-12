Optreden Martin Garrix op podium bij titel Max Verstappen

Garrix (25) en Verstappen (24) zijn bevriend. De dj trad in 2017 al eens op tijdens het Formule 1-weekeinde in Abu Dhabi en was toen ook te gast bij het team van Verstappen, Red Bull Racing.

Het ’verrassingsoptreden’ is in Abu Dhabi mede dankzij voormalig proftennisser John van Lottum tot stand gekomen. Met zijn bedrijf Deux Agency heeft Van Lottum, in Abu Dhabi aanwezig met zijn zoon, door de jaren heen al veel grote shows rond Formule 1-races georganiseerd.

Bekijk ook: Max Verstappen verschaft zich met pole position uitstekende uitgangspositie voor Grand Prix Abu Dhabi

Los van een podiumshow bij een titel voor Verstappen, zal Garrix sowieso na de race optreden op het grote podium naast het circuit. Hij vervangt dan de Foo Fighters, die om medische redenen hebben afgezegd.

Eerder werd al bekend dat zangeres Hind het volkslied zal zingen bij een titel voor Verstappen.