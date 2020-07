Nairo Quintana weer op de fiets na aanrijding

Quintana had na het ongeluk met name last van zijn rechterknie en moest twee weken rust houden. De klimmer van Arkéa-Samsic heeft zijn volgers op sociale media gerustgesteld. „Ik ben heel tevreden over mijn herstel en ben daarom weer gaan trainen. Over een paar dagen vertrek ik naar Europa.”

Bekijk ook: Geen botbreuken voor Nairo Quintana na aanrijding

Quintana heeft zijn zinnen gezet op de Tour de France, die op 29 augustus in Nice van start gaat. Hij was dit jaar vroeg in vorm met zeges in de Tour de la Provence, de Ronde van de Haut Var. Ook won hij een zware etappe in Parijs-Nice.