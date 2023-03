Armando Obispo lang eruit, doelman Walter Benitez op weg terug bij PSV

De verdediger kwam als vervanger van de geblesseerd uitgevallen Jarrad Branthwaite in het veld bij de uitwedstrijd tegen Vitesse voor de interlandperiode, maar viel vervolgens zelf ook weer geblesseerd uit met knieklachten. Mogelijk heeft Obispo de laatste wedstrijd van het seizoen al gespeeld.

Doelman Walter Benitez heeft de training hervat na zijn knieblessure, terwijl Branthwaite en ook Anwar El Ghazi een individueel traject afwerken. Naar verwachting staan zij niet lang aan de kant.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy lijkt in de uitwedstrijd tegen NEC van komende zaterdag weer te kunnen beschikken over Thorgan Hazard en Savio, die in de interlandperiode in een oefenwedstrijd aan hun ritme hebben gewerkt. Naast Obispo staat ook de Braziliaan Mauro Junior nog geruime tijd aan de kant vanwege knieklachten.