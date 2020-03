Chelsea stelt eigen hotel ter beschikking voor medisch personeel

Roman Abramovitsj, de eigenaar van de club uit Londen, belooft op te draaien voor de kosten.

„Veel medici draaien nu lange diensten”, meldt Chelsea. „Dan is het lastig of bijna onmogelijk om nog naar huis te reizen. Voor het medisch personeel is het nu belangrijk dichtbij je werk te slapen. Dat houdt ze scherp en gezond.”

Chelsea belooft het hotel tot mei gratis open te stellen voor medisch personeel en gaat de situatie dan weer bekijken.