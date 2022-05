Domper voor FBK Games: Duitse speerwerpgigant Vetter meldt zich af

Premium Binnenland

Hennie (70) uit Dalen heeft 90 marathons op zijn naam staan; en in oktober staat hij aan de start in Mallorca

Hennie (70) uit Dalen heeft 90 marathons op zijn naam staan. In oktober staat hij aan de start in Mallorca. 29 mei 2022 staat voor altijd in het geheugen van Hennie Lensink gegrift. In het Schotse Edinburgh volbracht de 70-jarige Dalenaar zijn 90e marathon. Dat deed hij samen met kleinzoon Tom.