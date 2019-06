’Je moet niet het predicaat arrogant krijgen’

Kiki Bertens bereikt de volgende ronde in Rosmalen. Ⓒ ANP

ROSMALEN - Of Kiki Bertens het nou wil of niet, ze komt steeds meer in het middelpunt van de belangstelling te staan. Zo blijkt ook tijdens het toernooi van Rosmalen. Bij een training van de nummer vier van de wereld zat er eerder deze week een paar honderd mensen op de tribune.