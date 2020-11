KNVB wil zwart geld uitbannen bij amateurclubs

De bedoeling is dat er alleen ’pure’ amateurspelers overblijven en contractspelers die met verenigingen spelerscontracten hebben die geregistreerd zijn door de KNVB. De voetbalbond stelt nu extra alert te zijn, doordat clubs door corona - en zwaar geslonken inkomsten - een nog aantrekkelijker prooi kunnen zijn voor criminelen.

„We weten dat verenigingen het financieel heel moeilijk hebben”, zegt bestuurssecretaris Mark Boetekees van de KNVB in De Gelderlander. „Controleren is heel lastig”, geeft hij toe. „De afspraken zijn op basis van ’high trust, high penalty’: komen we erachter dat sprake is van overtreding, dan zijn de sancties niet mals. Je moet dan denken aan verplichte degradatie en schorsing voor lange tijd van spelers.” Boetekees spreekt over jaarlijkse steekproeven.

Belastingdienst

Ook wil de KNVB intensiever gaan samenwerken met onder meer de Belastingdienst. Verder kent de bond de regel dat een bestuursmeerderheid bij amateurclubs uit niet-financiers moet bestaan. Deze en andere spelregels die de bond heeft opgesteld om criminelen buiten de clubs te houden, moeten via betere voorlichting en persoonlijke uitleg aan bestuurders beter onder de aandacht worden gebracht.

De bond wil af van alle contante betalingen van sponsors binnen de amateurtak. „Ontvang giraal”, zegt Guus Posthumus, hoofd verenigingsadvies bij de KNVB. Volgens hem zijn de Belastingdienst, gemeenten en de politie aan zet bij het uitwisselen van informatie en moeten ook zij hulp bieden richting verenigingen. „De vraag is hoe je samen het maximale kunt doen om criminele inmenging tegen te gaan. We doen een oproep aan de politiek om te kijken naar de privacywetgeving. Soms bestaat de noodzaak om meer informatie uit te wisselen dan nu wettelijk gezien mag.”

Bij een op de acht amateursportverenigingen waren in de laatste twee jaar signalen van criminele inmenging, maar clubs en bonden weten nauwelijks wat ze daarmee moeten doen. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Bruinsma, het Mulier Instituut en de Universiteit van Tilburg, dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het onderzoek kwam afgelopen vrijdag naar buiten.