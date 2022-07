Premium Het beste van De Telegraaf

Lars Boom:’Ik verwacht hem zeker voorin’ Wordt Van der Poel opvolger van Boom in gevreesde kasseienrit in Tour?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Van ’MvdP’ mag op de kasseien vuurwerk worden verwacht Ⓒ ANP/HH

CALAIS - Dit keer zal het Tour-peloton ’branden’ in De Hel. De gevreesde kasseienrit wordt in droge en warme omstandigheden verreden, en dat was in 2014 wel anders. Toen kwam het met bakken tegelijk naar beneden, wat letterlijk een geschenk uit de hemel was voor Lars Boom. De nu 36-jarige Brabander weet nog goed dat hij als een kind zo blij uit zijn bed sprong en met energie voor tien om de kletsnatte en in het slijk verzonken kinderkopjes aan te vallen. In Arenberg, waar vandaag ook de finish van de 5e Tour-rit is, ging hij vol ongeloof hoofdschuddend over de streep. „Nu gaat het heel anders zijn.”