Kunststukje van Foppen op historische atletiekavond

Mike Foppen deelt het Nederlands record op de 5000 meter met Kamiel Maase. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Dit scenario had niemand voorafgaand aan de eerste grote atletiekwedstrijd van het seizoen kunnen bedenken. De Nederlandse atleet Mike Foppen liep tijdens een knotsgekke race op de 5000 meter precies dezelfde tijd als Kamiel Maase in 2002 in Berlijn liet noteren: 13.13,06. Beide mannen moeten dit Nederlandse record nu delen.