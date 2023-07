Databureau: TeamNL verpulvert medaillerecord op Spelen in Parijs

Net als andere jaren is Nederland volgens Gracenote ook in Frankrijk kansrijk in veel verschillende sporten. De medailles moeten echter vooral uit het baan- en wegwielrennen, roeien en atletiek komen. In 2021 haalde TeamNL tien gouden, twaalf zilveren en veertien bronzen medailles. Gracenote verwacht nu dertien goud, elf zilver en zeventien brons. Het recordaantal goud staat nu nog altijd op naam de Spelen van Sydney in 2000 met twaalf.

Frankrijk gaat volop profiteren van het thuisvoordeel, is de verwachting. Met 32 gouden medailles denkt het databureau nu dat het land als tweede gaat eindigen in de medaillespiegel, achter de Verenigde Staten. De Amerikaanse sporters waren op de afgelopen zeven Spelen ook telkens al de succesvolste ploeg.

De analyse van Gracenote geeft wel een enigszins vertekend beeld, omdat Rusland en Wit-Rusland buiten beschouwing zijn gelaten. Hun prestaties kunnen niet goed worden ingeschat omdat zij sinds de oorlog in Oekraïne van veel competities zijn uitgesloten. Het is nog onduidelijk of Russen en Wit-Russen welkom zijn op de Spelen van Parijs.